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روسيا تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية لديها

03:19 م الإثنين 18 أبريل 2022
روسيا تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية لديها

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - أ ش أ

أعلنت وزراة الخارجية الروسية طرد عددا من موظفي السفارة البلغارية لدى موسكو (لم تحدد عددهم)؛ وذلك ردا على طرد عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية من صوفيا.

وقالت الخارجية -في بيان اليوم الإثنين: "استدعينا اليوم السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، وسلمناه مذكرة بالأشخاص غير المرغوب فيه على الأراضي الروسية من طاقم الموظفين بالسفارة البلغارية في موسكو".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ردا على القرار، الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس الماضي، بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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