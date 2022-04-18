هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة إلى القرآن في السويد: "تصرف همجي"

الرياض - (د ب أ):

أدانت هيئة كبار العلماء السعودية، بشدة، اليوم الاثنين، قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن "هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدلُّ إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبدالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكدت أن "هذه التصرفات المقيتة لن تضرَّ القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، أمس الأحد، عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة "أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات".