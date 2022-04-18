Masrawy logo white

إعلان

هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة إلى القرآن في السويد: "تصرف همجي"

02:24 م الإثنين 18 أبريل 2022
هيئة كبار العلماء السعودية تدين الإساءة إلى القرآن في السويد: "تصرف همجي"

السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (د ب أ):

أدانت هيئة كبار العلماء السعودية، بشدة، اليوم الاثنين، قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن "هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدلُّ إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبدالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكدت أن "هذه التصرفات المقيتة لن تضرَّ القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، أمس الأحد، عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة "أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
السعودية الإساءة إلى القرآن السويد هيئة كبار العلماء السعودية

الخبر التالى:

مصر تدين الإساءة إلى القرآن في السويد
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان المغرب.. موعد أذان المغرب.. ودعاء النبي عند الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا