النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان

عمان - (د ب أ):

طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المجلس وافق على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن "الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه اليوم، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى".

وأعلن الصفدي، خلال جلسة النواب اليوم، عن استضافة عمان الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والتي تضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وأشار إلى استمرار جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لافتاً إلى "تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشريف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967".