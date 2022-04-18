Masrawy logo white

إعلان

برلماني: إسرائيل تضرب بالقوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

01:18 م الإثنين 18 أبريل 2022
برلماني: إسرائيل تضرب بالقوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أدان اللواء عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، اقتحام الشرطة والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وطالب لاشين، في بيان، اليوم الاثنين، بضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأشار عضو النواب إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لوقف ذلك العدوان على المقدسات الإسلامية.

ودعا لاشين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك لمنع هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.​

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
مجلس النواب إسرائيل عبدالله لاشين المسجد الأقصى
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل-فتح المساجد قبل الصلاة بـ30 دقيقة.. الأوقاف تعدل ضوابط عيد الفطر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا