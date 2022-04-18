الصين تعلن عن أول وفيات كورونا منذ عام 2020

بي بي سي

أفادت السلطات في مدينة شنغهاي الصينية بوفاة 3 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس كورونا، فيما يعد أول إعلان رسمي عن وقوع وفيات بكوفيد -19 في عموم البلاد منذ مارس 2020.

وقالت السلطات في المدينة- التي تخضع لحجر صحي منذ 3 أسابيع- إن ثلاثة من كبار السن غير الملقحين قد توفوا يوم أمس الأحد.

كما كشفت السلطات عن أن نسبة من تلقوا اللقاح ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما لا تتجاوز 38 في المئة.

ورغم معاناة السلطات في المدينة لمحاولة وقف موجة العدوى الجديدة بفيروس كورونا، إلا أنها كانت تصر على أن الموجة الجديدة لم تسفر عن أي وفيات.

كما أعلنت السلطات في المدينة عن حملة جديدة للتلقيح ما يعني استمرار العزل المنزلي الذي يخضع له أغلب سكان المدينة، البالغ إجمالي 25 مليون نسمة، لأسبوع رابع.