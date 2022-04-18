قتال شوارع في بلدة بشرق أوكرانيا بعد هجوم روسي

موسكو - (د ب ا):

قالت مصادر أوكرانية إن القوات الروسية دخلت بلدة كريمينا الصغيرة في إقليم لوهانسك.

وأعلن سيرهي هايداي حاكم إقليم لوهانسك على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين " خلال الليل، تمكن العدو من التقدم إلى كريمينا، ولكنهم لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم بعد. القتال المباشر مستمر في البلدة".

وأضاف هايداي أن كريمينا، بجانب بلدة روبيجني، اللتي تشهد قتالا عنيفا منذ شهر ونصف، تعدان أكبر منطقة مضطربة حاليا".

وأشار هايداي إلى أن التكنولوجيا المدرعة الروسية دخلت المدينة على نطاق كبير. كما أشار إلى قصف مكثف للمدينة، مما أسفر عن تدمير عدة مباني سكنية ومجمع رياضي.

ولم يتسن التأكد من هذه التقارير بصورة مستقلة.