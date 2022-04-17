السلطات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش بكركوك

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في مدينة كركوك العراقية.

وأوضحت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، وبعد الحصول على الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

وأضافت الخلية أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".