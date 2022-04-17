Masrawy logo white

إعلان

السلطات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش بكركوك

10:16 م الأحد 17 أبريل 2022
السلطات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش بكركوك

الجيش العراقي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على 5 إرهابيين في مدينة كركوك العراقية.

وأوضحت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، وبعد الحصول على الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية، ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

وأضافت الخلية أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
الجيش العراقي السلطات العراقية العراق تنظيم داعش

الخبر التالى:

وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي سبل الحفاظ على الهدنة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| هل صام المصريون يومًا إضافيًا؟.. معهد الفلك يحسم الجدل بشأن ظهور بدر رمضان
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا