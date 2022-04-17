زيلينسكي: دعوت ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول إبادة جماعية

كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا من أجل أن يرى أن القوات الروسية ترتكب إبادة جماعية في بلاده.

وقال الرئيس الأوكراني - في تصريحات أوردتها "قناة فرانس 24" مساء اليوم /الأحد/ - إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي من أجل توضيح رفضه التنديد بحصول "إبادة جماعية".. واصفا في الوقت ذاته هذا الرفض بـ"المؤلم جدا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد برر في وقت سابق عدم استخدام مصطلح "إبادة جماعية" بأن "التصعيد الكلامي" لن يساعد أوكرانيا وقد يدفع الغربيين إلى التدخل، مبينا في الوقت ذاته أن كلمة "إبادة جماعية" لها معنى ويجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أن الوضع في مدينة ماريوبول سيمثل خطا أحمر في المحادثات مع روسيا".. لافتا في الوقت ذاته أن ماريوبول مدينة لم تعد موجودة بسبب ما قامت به القوات الروسية.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية " مساء اليوم /الأحد/ أنه لا يوجد محادثات تجرى مع روسيا على مستوى رفيع بين الدبلوماسيين منذ أسابيع.

وكان مجلس الأمن القومي الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق أن التقارير الروسية عن تطهير ماريوبول الأوكرانية، من مقاتلي "آزوف" مزيفة.