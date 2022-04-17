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العراق يعتزم إرسال وفد لطهران لحل مشكلة استيراد الغاز من إيران

08:42 م الأحد 17 أبريل 2022
العراق يعتزم إرسال وفد لطهران لحل مشكلة استيراد الغاز من إيران

مصطفى الكاظمي

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بغداد - (د ب أ)

كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى إيران لحل الإشكالات المتعلقة مع طهران فيما يخص تجهيز العراق بالغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ودعا الكاظمي، خلال إحتماع للمجلس الوزاري للطاقة إلى "إتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشهد الإجتماع مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والإستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الإستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف.

كما تطرق الإجتماع إلى خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلاً عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد- بيجي.

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