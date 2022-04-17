روسيا تحذر الأوروبيين من عجزها عن سداد التزاماتها

موسكو - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري ميدفيديف أوروبا من التعرض لمصاعب اقتصادية كبيرة في حال عجزت بلاده عن سداد التزاماتها.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على موقع تليجرام أن "عجز روسيا عن السداد يمكن أن يصبح عجزا لأوروبا عن السداد".

في الوقت نفسه، اتهم الرئيس الروسي السابق رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالسعي إلى دفع روسيا نحو الإفلاس "وهذه هي النية السرية للماسوشيين في بروكسل".

وحذر ميدفيديف الأوروبيين من تداعيات جديدة للعقوبات التي تم فرضها على بلاده بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وساق أمثلة على ذلك بالتضخم المفرط "الذي ربما لن يصبح من الممكن نسبه إلى الروس الأشرار"، وبحدوث نقص في المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف ميدفيديف أن اللاجئين العديدين القادمين من أوكرانيا يمكن أن يتسببوا في "موجة من جرائم العنف".

تجدر الإشارة إلى أن ميدفيديف كان قد تولى منصب رئيس روسيا في الفترة بين 2008 حتى 2012، وذلك بين فترتي ولاية للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.