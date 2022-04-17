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رئيسة المفوضية الأوروبية: انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت

05:57 م الأحد 17 أبريل 2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت

أورزولا فون دير لاين

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بروكسل - (أ ش أ):

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت.

وأكدت المسؤول الأوروبية -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الأحد/- أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد.

وأوضحت أن صادرات البضائع إلى روسيا انهارت بنسبة 70%، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%.

وأضافت أن معلومات وزارة المالية الروسية تدل على أن دين روسيا الخارجي بلغ في 59,5 مليار دولار بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية، مبينا أن يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.

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