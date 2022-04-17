إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب "انتهاك حرمة القرآن الكريم"

طهران - (د ب أ):

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، بشدة "انتهاك حرمة القرآن الكريم" في السويد وحمّل الحكومة السويدية المسؤولية ازاء ذلك، وذلك بعد قيام مجموعة من المتطرفين بقيادة ناشط دنماركي يميني، بإحراق نسخة من المصحف.

وأدان خطيب زادة بشدة الخطوة، واعتبر أن "التكرار المتعمد لهذا العمل المسيء في شهر رمضان المبارك يجرح مشاعر المسلمين في السويد وأنحاء العالم"، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال: "إن هذا العمل المسيء يعد مثالا بارزا لإثارة الكراهية ويناقض حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع الذين يؤمنون بالتعايش والحوار بين الأديان".

وأضاف: اننا اذ نحمّل الحكومة السويدية المسؤولية، نترقب ردها الفوري والشديد والصريح في التصدي للضالعين في هذه الخطوة المسيئة واتخاذ اجراءات واضحة وعملية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعمال.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "الخطوة التي أقدم عليها هذا الشخص المسيء وانصاره، يستدعي ضرورة المزيد من وحدة المسلمين والدول الاسلامية امام مؤامرات اعداء الاسلام".

وأفادت وكالة فارس بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال السويدي إلى وزارة الخارجية الإيرانية في ظل غياب السفير السويدي، وتم ابلاغه بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل الحكومة السويدية "لإنهاء الاساءة للقرآن الكريم وضمان عدم تكرارها في المستقبل".