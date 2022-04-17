شكري في إسبانيا لبحث التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات

القاهرة - (د ب أ):

توجَه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره الإسباني "خوسيه مانويل ألبارس"، حيث من المُنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، بأن الزيارة بفعالياتها المختلفة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر.

وأضاف المتحدث أنه سيتم التنسيق خلال الزيارة أيضاً حول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27.