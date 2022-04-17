زوجة "حليف بوتين" المُعتقل في أوكرانيا تستغيث بـ"محمد بن سلمان"

(وكالات):

وجّهت زوجة فيكتور ميدفيدتشوك السياسي الأوكراني المعارض -المعروف بأنه حليفًا وثيقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"- طلب استغاثة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للإسهام في تنظيم صفقة تبادل بين كييف وموسكو تشمل زوجها الذي اعتقلته القوات الأوكرانية.

ووجهت أوكسانا مارتشينكو، زوجة ميدفيدتشوك، الذي يشغل منصب رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، طلب المساعدة إلى ولي العهد السعودي في رسالة صورتها وهي ترتدي حجابًا، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب".

وشددت مارتشينكو على أن اعتقال ميدفيدتشوك جاء لأسباب سياسية حصرا، محذرة من أنه محتجز في "ظروف لاإنسانية" و"حياته باتت في الخطر".

وأشارت إلى العلاقات الوثيقة التي تربط تاريخيا السعودية وولي عهدها شخصيا ببريطانيا، مناشدة الأمير محمد بن سلمان باستخدام نفوذه ودعوة رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إلى تنظيم صفقة تبادل لمقايضة ميدفيدتشوك بالمواطنين البريطانيين الذين احتجزتهم قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية في أوكرانيا.

كانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت اعتقال مدفيدتشوك واقتراح السلطات الأوكرانية تبادله بأسرى أوكرانيين بأنه يُشبه "عملية اختطاف ومبادلة الصحفيين الأجانب والروس مقابل فدية خلال فترة العمليات العسكرية في شمال القوقاز"، مشيرة إلى أن هذا أمر خطير للغاية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "نعتبر هذا الاتجاه خطيرا للغاية، نظرا لوجود الكثير من السياسيين والشخصيات العامة ذوي التوجهات المعارضة في أوكرانيا".