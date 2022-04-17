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شغب وتخريب ممتلكات في السويد وسط احتجاجات ضد مسيرات يمينية

12:18 م الأحد 17 أبريل 2022
شغب وتخريب ممتلكات في السويد وسط احتجاجات ضد مسيرات يمينية

احتجاجات السويد

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لندن - (د ب أ):

اندلعت أعمال شغب وسط عدة مسيرات نظمها متطرفون يمينيون في السويد.

وفي مدينة مالمو، اشتعلت النيران في حافلة بعد أن ألقى مجهولون شيئا مشتعلا على المركبة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة السويدية. واستلزم الأمر إجلاء الركاب.

كما أُضرمت النيران في مركبات أخرى وعدة صناديق قمامة في مالمو. وتعرضت الشرطة للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف.

وتصاعدت التوترات منذ أن حصل متطرف يميني شهير على تصريح لتنظيم تجمع كان يخطط خلاله لحرق نسخة من القرآن.

وسمحت الشرطة بتنظيم تجمعات، ما أثار احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن.

وتم تنظيم تجمع في مالمو بعد ظهر أمس السبت. وفي مدينة أوريبرو جنوبي البلاد، تم إضرام النار في عدة سيارات تابعة للشرطة يوم الجمعة العظيمة، وهو أحد أيام احتفالات عيد الفصح. واندلعت أعمال شغب أيضا شهدت أعمال رشق بالحجارة في العاصمة ستوكهولم.

وأصيب نحو عشرة من رجال الشرطة بجروح.

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