حفيدة الزعيم السوفيتي خروتشوف تحذّر "مما ينويه بوتين لكسب الحرب"

(وكالات):

صرحت حفيدة الزعيم السوفيتي الراحل نيكيتا خروتشوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يبدو مستعدا لاستخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة في أوكرانيا إذا لزم الأمر لكسب الحرب هناك، حسب اعتقادها.

وقالت نينا، أستاذة للشؤون الدولية في نيويورك لـ"بي بي سي" إن الرئيس بوتين يعتبر نفسه أنه أحدث من انجبت روسيا في سلسلة طويلة من قادتها الأقوياء وزعمائها الذين حكموا على مدار تاريخها بدءا من عهد قيصر روسيا بطرس الأول الذي ينسب له ولادة الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر.

وقد عبرت عن صدمتها من الأعمال الـ"وحشية" لبعض وحدات الجيش الروسي في أوكرانيا ، وخاصة الشيشانية.

وأشارت إلى أن الرأي العام في روسيا يميل بقوة الآن إلى مؤازرة بوتين وأرجعت ذلك جزئيا إلى شعور المواطن الروسي بأن العالم يعاقبه على ما حدث في أوكرانيا، بحسب ما نقلته "بي بي سي".