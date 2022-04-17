Masrawy logo white

إعلان

وصول رجال إنقاذ من الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا

11:43 ص الأحد 17 أبريل 2022
وصول رجال إنقاذ من الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

أفادت السلطات الأوكرانية بوصول رجال إنقاذ من أربع دول لدعم نظرائهم الأوكرانيين.

ووفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية فإن رجال الإنقاذ سيدعمون نظراءهم الأوكرانيين "في التعامل مع تداعيات المعارك في البلدات والقرى التي تم تحريرها من الغزاة الروس".

ووفقا لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فإن رجال إطفاء وعمال إنقاذ محترفين قدموا من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وبولندا إلى أوكرانيا.

وأضافت أن الفرق بدأت بالفعل في العمل في بوروديانكا بمنطقة كييف.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
أوكرانيا الولايات المتحدة ألمانيا السلطات الأوكرانية

الخبر التالى:

بعد عودة العلاقات.. الكويت تتجه لفتح تأشيرات اللبنانيين
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا