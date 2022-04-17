وصول رجال إنقاذ من الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

أفادت السلطات الأوكرانية بوصول رجال إنقاذ من أربع دول لدعم نظرائهم الأوكرانيين.

ووفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية فإن رجال الإنقاذ سيدعمون نظراءهم الأوكرانيين "في التعامل مع تداعيات المعارك في البلدات والقرى التي تم تحريرها من الغزاة الروس".

ووفقا لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فإن رجال إطفاء وعمال إنقاذ محترفين قدموا من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وبولندا إلى أوكرانيا.

وأضافت أن الفرق بدأت بالفعل في العمل في بوروديانكا بمنطقة كييف.