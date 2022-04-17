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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حريق بسفينة شحن في الفلبين

11:35 ص الأحد 17 أبريل 2022
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حريق بسفينة شحن في الفلبين

خفر السواحل الفلبيني

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مانيلا - (د ب أ):

ذكر خفر السواحل الفلبيني أن سفينة شحن اشتعلت بها النار اليوم الأحد، في المياه وسط الفلبين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف خفر السواحل أنه لم يتم تحديد سبب الحريق الذي دمر السفينة "إم في جنرال رومولو" بعد.

وكانت السفينة تبحر في المياه قبالة مدينة تاليساي، على بعد 575 كيلومترا جنوب مانيلا، عندما شب الحريق بها.

وتابع خفر السواحل أن كبير مهندسي السفينة قتل وتعرض ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم لحروق شديدة.

وكانت السفينة التي كانت تقل طاقما مكونا من 20 فردا ، في طريقها من مانيلا إلى سيبو سيتي، عندما وقع الحادث.

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