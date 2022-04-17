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إطلاق سراح 1619 سجينا في ميانمار بمناسبة العام البوذي الجديد

11:32 ص الأحد 17 أبريل 2022
إطلاق سراح 1619 سجينا في ميانمار بمناسبة العام البوذي الجديد

الجيش في ميانمار

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نايبيداو - أ ش أ

أفرج المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الأحد، عن أكثر من 1600 محكوم بمناسبة العام البوذي الجديد، ليس بينهم سجناء سياسيون أو محتجون شاركوا في التظاهرات ضد الانقلاب الذي حدث في فبراير 2021.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، أنه تم "العفو" عن 1619 سجينا بينهم 42 أجنبيا وسيتم إطلاق سراحهم بمناسبة العام الجديد، في تقليد سنوي شهد العام الماضي إطلاق سراح 23 ألف سجين.

وتشهد ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا اضطرابات منذ الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية العام الماضي في انقلاب عسكري أثار احتجاجات ضخمة واجهتها السلطات بقمع عنيف.

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