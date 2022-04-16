Masrawy logo white

إعلان

سقوط عدد من المصابين جراء إطلاق نار في ساوث كارولينا الأمريكية

11:06 م السبت 16 أبريل 2022
سقوط عدد من المصابين جراء إطلاق نار في ساوث كارولينا الأمريكية

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (أ ش أ):

أصيب عدد من الأشخاص، لم يتم إحصاؤهم بعد، في إطلاق نار بمركز تسوق في ساوث كارولينا اليوم السبت.

وقالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا إن عدد المصابين غير معروف حتى الأن. تقوم الشرطة بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري. ولم تحدد الشرطة نوع الإصابات، وفقا لصحيفة واشنطن إكسامينر.

وقالت الشرطة - عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ضباط شرطة كولومبيا يتعاملون مع إطلاق نار في مركز كولومبيانا التجاري... تأكدنا من إصابة أشخاص خلال الحادث وهم يتلقون الرعاية الطبية".

وأضافت الشرطة أن عدد الإصابات جراء الحادث غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تقوم حاليا بإخلاء المركز التجاري.

وطلبت السلطات من سكان المنطقة توخي الحذر.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
ساوث كارولينا إطلاق نار الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية ويؤجل حسم التأهل لمواجهة العودة في المغرب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا