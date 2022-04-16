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جونسون يتعهد بإرسال مركبات مدرعة لأوكرانيا في الأيام المقبلة

10:48 م السبت 16 أبريل 2022
جونسون يتعهد بإرسال مركبات مدرعة لأوكرانيا في الأيام المقبلة

بوريس جونسون

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لندن - (د ب)

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسليم مركبات مدرعة "في الأيام المقبلة"، وفقا لمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت.

وأكد جونسون لزيلينسكي أن بريطانيا "ستواصل توفير الوسائل لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من يوم السبت.

وجاء في البيان إن الجانبين ناقشا خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت، أيضا الحاجة إلى حل أمني طويل الأجل لأوكرانيا.

كما أكد جونسون لزيلينسكي أنه سيواصل العمل مع شركاء بريطانيا وحلفائها "لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها في الأسابيع والأشهر المقبلة".

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