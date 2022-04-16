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رئيس بيلاروسيا يعلن بدء حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا

09:00 م السبت 16 أبريل 2022
رئيس بيلاروسيا يعلن بدء حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

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مينسك - (أ ش أ):

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بدء حقبة جديدة من العلاقات بين بلاده وروسيا.

وقال لوكاشينكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/: "نتيجة لرحلة العمل التي أجريتها إلى روسيا وزيارة قاعدة فوستوتشني الفضائية في منطقة أمور، فُتِحَت صفحة جديدة في علاقاتنا".

وأضاف أنه تم رفع جميع أشكال الحظر على المشاركة في البناء على الأراضي التي كانت ممنوعة سابقًا عن البيلاروسيين، مشيرًا إلى أن هذه حالة خاصة لم تحدث مسبقًا؛ إذ يجري الآن قبول البيلاروسيين في جميع المرافق المغلقة.

وتابع: "كما لم يكن هناك حظر مطلقًا على رئيس بيلاروس شخصيا، فقد ذهبتُ إلى المصانع التي تصنع الرؤوس الحربية والصواريخ النووية، وحضرت أنا وبوتين مؤخرًا دورة تدريبية لقوات الردع".

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في مارس الماضي رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين بين روسيا وبيلاروسيا.

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