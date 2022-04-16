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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

08:37 م السبت 16 أبريل 2022
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم: بأن " الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

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