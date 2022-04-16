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أوكرانيا توفد رئيس الوزراء ووزير المالية لخوض محادثات مالية عالمية

08:26 م السبت 16 أبريل 2022
أوكرانيا توفد رئيس الوزراء ووزير المالية لخوض محادثات مالية عالمية

علم أوكرانيا

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واشنطن - (د ب أ)

أفاد ممثل عن البنك الدولي بأن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال من المقرر أن يحضر اجتماع الربيع بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأضاف ممثل البنك الدولي أن وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو ورئيس البنك المركزي الأوكرانى كيريلو شيفشينكو سيرافقان شميهال.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الدولي الذي يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من سائر أرجاء العالم، بعد غد الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي الأربعاء المقبل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الصناعية الكبرى والاقتصادات الناشئة ومن بينها روسيا. ولم يتضح في البداية من سترسل موسكو للمحادثات.

وهددت الحكومة الأمريكية بمقاطعة اجتماعات معينة في قمة مجموعة العشرين إذا حضر ممثلون عن روسيا ولم تتم دعوة أوكرانيا.

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