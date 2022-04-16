بريطانيا تمضي قدمًا في خطة نقل المهاجرين لرواندا

لندن - (د ب أ)

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن اعتقادها أن دولا أخرى سوف تتبع مقترحاتها الخاصة بنقل المهاجرين إلى رواندا، وسط تقارير عن انتقادات للخطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا نقلا عن باتيل القول إن الدنمارك يمكن أن تكون بين الدول التي تحاكي "مقترح" الحكومة البريطانية بعدما وقعت اتفاقا لنقل طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى شرق أفريقيا .

وتأتي تصريحات بريتي رغم التقارير التي تفيد بوجود خلاف بشأن إصلاح الهجرة وتحذير من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اتفاقية رواندا تخرق القانون الدولي.

وفي إطار الخطة التي تهدف إلى الحد من المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، فإن هؤلاء الذين يعتبر أنهم دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني منذ الأول من يناير ربما يتم إعادتهم إلى رواندا حيث سوف يتم السماح لهم بالتقدم بطلب للحصول على اللجوء في الدولة الأفريقية.

وقوبل طلب من وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا بالتعقيب على المسألة بالرفض من مكتب الداخلية.

وواجه اتفاق رواندا انتقادات دولية حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "تدين بشدة" المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون والسيدة باتيل.