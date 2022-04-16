القوات الأوكرانية تدمر 4 صواريخ كروز أطلقتها المقاتلات الروسية على "لفيف"

كييف - أ ش أ

دمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز أطلقتها مقاتلات روسية، كانت قد أقلعت من مطار في بيلاروسيا، على منطقة لفيف الأوكرانية اليوم /السبت/.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية - إنه "في يوم 16 أبريل، نفذت الطائرات الروسية من طراز سو-35 كانت قد أقلعت من مطار بارانوفيتشي البيلاروسي ضربات صاروخية على منطقة لفيف، ودمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز".

وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن 200 طفل لقوا حتفهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكر المكتب - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم - أن 360 طفلا آخرين أصيبوا حتى الآن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.