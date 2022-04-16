Masrawy logo white

إعلان

إيطاليا تغلق موانئها أمام السفن الروسية بدءا من الغد

04:34 م السبت 16 أبريل 2022
إيطاليا تغلق موانئها أمام السفن الروسية بدءا من الغد

سفينة حربية روسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب
روما - أ ش أ
ذكرت صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، اليوم السبت، أن إيطاليا ستغلق موانئها أمام السفن الروسية بدءا من الغد الأحد.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا، وتشمل حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
كما منعت رومانيا السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية، باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة وعبور الطاقة اعتبارًا من الغد.
وقالت هيئة الموانئ الإيطالية إنه سيتعين على السفن التي تقيم حاليًا في الموانئ الإيطالية المغادرة فور الانتهاء من أنشطتها التجارية.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
السفن الروسية الاتحاد الأوروبي V sdh روسيا أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
أجازة عيد الفطر ورمضان.. 11 يوما راحة للمواطنين بينها 6 متصلة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا