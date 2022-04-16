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الرئيس الأمريكي وزوجته يعلنان قيمة دخلهما في عام 2021

01:45 م السبت 16 أبريل 2022
الرئيس الأمريكي وزوجته يعلنان قيمة دخلهما في عام 2021

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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(أ ف ب)

بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150439 دولارا على دخلهما البالغ 610702 دولارات، بمعدل ضريبي نسبته 24,6 في المئة، بحسب البيت الأبيض.

وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرّسة) الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينات القرن الماضي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1,6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة قدرها 523371 دولارا، بمعدل ضريبة نسبته 31,6 في المئة.

هذا المحتوى من

AFP

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