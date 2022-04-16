بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيا مستقبل العلاقة الثنائية بين البلدين

(بي بي سي):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة في أوكرانيا واليمن. .

المكالمة بحسب المصادر الروسية جاءت بمبادرة من الجانب السعودي، ونوقش خلالها التعاون الثنائي في مجالي الاقتصاد والتجارة. وأعرب الجانبان عن السعي لمواصلة تطوير الروابط بين الدولتين.

وأثنى الرئيس الروسي ومحمد بن سلمان على العمل المشترك المتفق عليه ضمن إطار تحالف "أوبك+" بشكل يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.

وأكد الرئيس الروسي وولي عهد السعودية على مواصلة الاتصال بين البلدين.