السعودية: تهيئة قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام للمعتكفين

مكة المكرمة - أ ش أ

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتكفين، حيث خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين وفق إجراءات تنظيمية تشرف عليها وحدة خدمات المعتكفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، ومواقع خاصة للرجال وأخرى للنساء، وكذلك تخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.

كان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أعلن، في 22 مارس الماضي، عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وكانت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أتاحت التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام في الفترة من غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني.