كييف: روسيا تحتجز نحو 700جندي أوكراني كأسرى

كييف - (د ب أ):

أعلنت أوكرانيا أن هناك نحو 700 جندي أوكراني وأكثر من ألف مدني مازالوا حاليا في الأسر لدى روسيا.

جاء ذلك في تصريحاتت أدلت بها وزيرة إعادة الاندماج للأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك للتليفزيون الوطني وأوردتها وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم)اليوم السبت.

وقالت فيريشوك" الروس أسروا أكثر من ألف مدني، بما في ذلك 500 امرأة . لن نبادل أي عسكريين بمدنيين لأن معاهدة جنيف تمنع ذلك . نطالب بالإفراج غير المشروط عن المدنيين".

وأضافت" بالنسبة لعدد أسرى الحرب بين الجانبين ،فإن الأعداد متساوية تقريبا، فلدينا نحو 700أسير حرب روسي وأن روسيا لديها نحو 700أسير من جنودنا".

وأكدت فيريشوك،التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ، أن الروس لايمتثلون لمعاهدة جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى.

واستطردت أن الروس يقومون بتبادل الأسرى على نحو انتقائي ولايهتمون بالقوائم التي يضعها الجانب الأوكراني.