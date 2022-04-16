عشرات القتلى في أسوأ عاصفة تجتاح الفلبين هذا العام

(بي بي سي):

لقى ما لا يقل عن 167 شخصا مصرعهم فى الانهيارات الأرضية والفيضانات، بعد أن اجتاحت العاصفة الاستوائية ميغي الفلبين يوم الأحد الماضى.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن 110 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتضرر 1.9 مليون آخرين.

ولحقت أضرار بالغة بالقرى المحيطة بمدينة بايباي في إقليم ليتي وسط البلاد، مع حدوث انهيارات جليدية من فوق التلال وفيضان الأنهار.

وفي إحدى القرى، جرفت المياه حوالى 80 في المئة من المنازل.

كما أفادت الوكالة بسقوط قتلى في منطقة دافاو الجنوبية ومينداناو وإقليم نيغروس الشرقيين بوسط البلاد.

وفر الكثير من الناس من منازلهم إلى الملاجئ أو الأراضي المرتفعة عندما ضربت العاصفة ميغي، المعروفة محليًا باسم أغاتون، الأرخبيل مع رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة.

وتُظهر الصور التي نشرها خفر السواحل الفلبيني رجال الإنقاذ وهم يحملون الجرحى على نقالات عبر المياه التي يصل ارتفاعها إلى مستوى الصدر، وينقلون الناجين على قوارب مطاطية صغيرة في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتسببت الأمطار في عرقلة جهود الإنقاذ، على الرغم من هدوء الأحوال الجوية يوم الثلاثاء.

كانت ميغي أول عاصفة من هذا النوع تضرب الفلبين هذا العام، بينما يشهد البلاد عادة ما معدله 20 عاصفة كل عام.

يأتي ذلك بعد حوالي أربعة أشهر من تدمير إعصار راي القوي العديد من الجزر الجنوبية الشرقية في البلاد في ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 375 شخصًا وتضرر حوالى 500 ألف شخص آخرين.

وكانت راي أسوأ عاصفة تضرب الفلبين في ذلك العام. وقال الخبراء إن قوتها تسارعت أكثر بكثير مما كان متوقعًا.

وقالت ماريسا ميغيل كانو، مسؤولة الإعلام في مدينة بايباي، لوكالة فرانس بريس: "من المفترض أن نكون الآن في الموسم الجاف، لكن ربما يكون تغير المناخ قد قلب ذلك".

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان أدى إلى زيادة كثافة وقوة العواصف الاستوائية.

وشهدت الفلبين بعض أكثر العواصف فتكًا منذ عام 2006، وتصنف كواحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث المناخية بسبب طبيعتها الجغرافية.