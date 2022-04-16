الحرب في أوكرانيا.. تحذيرات دولية من ارتفاع معدلات الجوع في العالم

(بي بي سي):

قال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي: إن البرنامج لديه إمدادات جاهزة لتزويد المحتاجين إليها في أوكرانيا، لكن لم يسمح بدخول تلك الإمدادات بعد.

وقال بيزلي في لقاء مع بي بي سي: إنه لم يتلق من موسكو أي رد بعد على كيفية الوصول إلى المناطق الأوكرانية المحاصرة، بما في ذلك مدينة ماريوبول.

و حذر من التأثير الفادح للحرب على معدلات الجوع في العالم - حيث يعتمد عادة أربعمائة مليون شخص في جميع أنحاء العالم على المحاصيل الأوكرانية.

وقال إن ارتفاع أسعار الحبوب اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى قطع الحصص الغذائية عن الناس في دول مثل تشاد واليمن، إذ ارتفع معدل المصروف الشهري بـ71 مليون دولار.