أوكرانيا: الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

كييف - أ ش أ

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم السبت؛ في إطار محاولات إجلاء المدنيين المقيمين في المدن المحاصرة.

وذكرت فيريشتشوك أنه سيتم فتح ممر إجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.. مشيرة إلى أن سكان المدينة وثلاث مدن أخرى سيكون عليهم مغادرتها باستخدام سياراتهم الخاصة، نظرا إلى عدم تمكن الحافلات من الوصول لتلك المدن بسب حالة الطرق، بحسب ما نقله موقع (كييف إندبندنت) الإخباري الأوكراني.

وأوضحت أن خمسة ممرات إجلاء من أصل الممرات التسع التي تم الاتفاق عليها اليوم ستكون من منطقة "لوجانسك" في شرق أوكرانيا، وسيتم فتحها في حال توقف القصف الروسي.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي، أن أنظمة الدفاع الأوكرانية المضادة للطائرات دمرت 4 صواريخ كروز فوق المنطقة، أطلقتها مقاتلات روسية من طراز (سو-35) صباح اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن كوزيتسكي قوله "إن المقاتلات الروسية المذكورة أقلعت من قاعدة بارانوفيتشي الجوية في بيلاروسيا".

وذكرت "يوكرينفورم" أن القوات الروسية شنت أيضا ضربات صاروخية على العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبتروفسك صباح اليوم، كما شنت الليلة الماضية ضربات صاروخية على منطقة بولتافا ومنطقة كيروفوهراد.