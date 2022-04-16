زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده في ذكرى ميلاده

سول- (د ب أ):

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ضريح جده ومؤسس البلاد كيم ايل سونج بمناسبة الذكرى السنوية لميلاده، حسبما أفاددت وسائل الإعلام الرسمية.

وزار كيم وزوجته، ري سول جو، قصر شمس كمسوسان يوم الجمعة بمناسبة الذكرى رقم 110 لميلاد كيم إيل سونج، وفقا لوكالة الأنباء المركزية. ودفن في الضريح كل من جد الزعيم الحالي "كيم إيل سونج" ووالده "كيم جونج إيل".

وتعد ذكرى ميلاد الزعيم المؤسس، الذي تتم الإشارة إليه في كوريا الشمالية بـ"يوم الشمس"، أهم عطلة وطنية في البلاد ويتم الاحتفال بها بإقامة فعاليات ثقافية ورياضية واسعة النطاق.