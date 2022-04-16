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أمريكا تسمح باستخدام جهاز لاختبار إصابات كورونا من خلال التنفس

06:51 ص السبت 16 أبريل 2022
أمريكا تسمح باستخدام جهاز لاختبار إصابات كورونا من خلال التنفس

تحاليل كورونا

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واشنطن- (أ ش أ):

وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه" على الاستخدام الطارئ لجهاز يقوم لأول مرة باختبار يحدد وجود مكونات كيميائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خلال التنفس.

وذكرت الهيئة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لإجراء الاختبار في المكاتب الطبية ووحدات الفحص المتنقلة.

وأشارت إلى أن الجهاز وحجمه يعادل حجم حقيبة سفر صغيرة، يمكن أن يعطي نتائج الاختبار في أقل من ثلاث دقائق، وهو يقوم على نظام يتعقب وجود مكونات كيميائية ذات صلة بفيروس كورونا.

في السياق، أظهرت دراسة للجهاز أنه كان بمقدروه أن يحدد بدقة 91% من العينات الإيجابية للإصابة بالفيروس و100% من العينات السلبية.

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