رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء

بكين- (د ب أ):

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد تسجيل رقم قياسي صيني لمدة البقاء في الفضاء.

وهبطت الكبسولة التي تقل رائدة الفضاء وانج يابينج وزميليها تشاي تشيجانج ويي جوانجفو على الأرض في صحراء جوبي في شمال غرب الصين صباح اليوم السبت.

وقام التليفزيون الرسمي الصيني ببث عملية الهبوط على الهواء مباشرة.

وخلال الوقت الذي قضوه في الفضاء، نفذ رواد الفضاء الثلاثة عمليتي سير في الفضاء، وأجروا سلسلة كاملة من التجارب العلمية وأعدوا للتوسعة الإضافية لمحطة الفضاء المعروفة باسم "تيانجونج" (القصر السماوي).

وبشكل إجمالي، استغرقت الرحلة من محطة الفضاء الصينية "تيانجونج" ، التي تدور على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق الأرض، أكثر قليلا من 9 ساعات.

وقضى طاقم المركبة "شنتشو 13" (السفينة السحرية) ستة أشهر، وهي مدة أطول من المدة التي قضاها فريق رواد الفضاء الصيني الآخر الذي كان قبلهم- وتقريبا فإن المدة التي قضوها ضعف الرقم القياسي الصيني السابق المسجل العام الماضي.

وأنطلق الرواد الثلاثة في مهمتهم الحالية في 16 أكتوبر الماضي.