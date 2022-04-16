بعد الجدال مع الوليد بن طلال.. هل يمكن منع إيلون ماسك من الاستيلاء على تويتر؟

(وكالات):

عرض الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، شراء أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالكامل، حيث عرض الاستحواذ على جميع الأسهم التي لا يملكها في تويتر بقيمة 41.4 مليار دولار، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ويتعين على مجلس إدارة "تويتر" التفكير فيما إذا كان سيجلس على الطاولة لمناقشة الصفقة مع إيلون ماسك أو السعي وراء طرق أخرى، بما في ذلك احتمال البحث عن مشترين بديلين.

ويبدو أن جميع مساهمي "تويتر"، ليسوا متحمسين لفكرة استحواذ ماسك، فقد غرد الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، الذي يدير شركة المملكة القابضة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهو كبار مساهمي تويتر، بأن العرض "لا يقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق النمو" ورفض العرض وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خبراء تحدثوا لـ CNN حيث أكدت دونا هيتسشيريتش، كبيرة المحاضرين في كلية كولومبيا للأعمال: "لدى مجلس الإدارة ثلاثة خيارات: الأول: رفض العرض، الثاني: يمكنهم التعامل مع ماسك، إما بهذا السعر أو بسعر آخر. والثالث: يمكنهم العثور على شخص أخر".

مع كل تلك الخيارات يبدو أن تويتر وموظفيه سيواجهون بعض الاضطراب في الأيام المقبلة.

قال "ماسك"، في عرضه الذي أرسله للشركة بأنه يعتقد أن "تويتر يحتاج للتحول إلى شركة خاصة"، مضيفًا: "لدى تويتر إمكانات غير عادية سأطلق العنان لها."

واعترف ماسك بعدم وضوح الطريق أمامه، وقال في مقابلة مع TED: "لست متأكدًا من أنني سأكون قادرًا بالفعل على الحصول عليها."

ومن المحتمل أن يقرر مجلس الإدارة الأفضل لمساهميه، فعرض ماسك جيد يستحق القبول، بحيث بلغت قيمة السهم الواحد 54.20 دولارًا بنسبة زيادة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء، وأعلى بنسبة 38٪ من سعر الإغلاق في الأول من أبريل، آخر يوم تداول قبل أن يكشف موسك عن حصته التي تزيد عن 9٪ في تويتر.

وقال مايك يوسيم، أستاذ الإدارة في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا لـ CNN: "يبدو العرض جذابًا للغاية والسعر جيد، سيتعين على مجلس الإدارة النظر فيه بعناية لمعرفة ما إذا كان مناسبًا، وبالطبع ما إذا كان الاستحواذ منطقيًا للجميع على المدى الطويل."

وأضاف أن مجلس الإدارة قد يفكر أيضًا فيما يمكن أن يعنيه الاستحواذ من قبل الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبايس إكس للموظفين والمستخدمين، الذين أعرب بعضهم عن مخاوفهم بشأن تأثير ماسك. لكن من المرجح أن يكون التأثير على المساهمين هو الأولوية القصوى لمجلس الإدارة.

قال كينيث هندرسون، شريك في "برايان كيف لايتون بايسنر" للمحاماة، إنه من غير المرجح أن يقول مجلس الإدارة ببساطة، "نعم، واقبل العرض"، ومن المرجح أن يقوم مجلس الإدارة بتحليل ومناقشة مع المحامين والمصرفيين حول كيفية مقارنة عرض ماسك بالقيمة المحتملة طويلة الأجل للشركة إذا استمرت في مسارها الحالي كشركة عامة مع استراتيجيتها الحالية.

وقال إيغال أرونيان محلل في Wedbush في مذكرة: "من وجهة نظرنا، لا تتم الصفقة على هذا المستوى، فرغم ارتفاعه عن أسعار التداول الأخيرة، إلا أن عرضه أقل بكثير من 72 دولارًا الذي تم تداول سهم تويتر به في يوليو الماضي بعد تقرير أرباح قوي".

وتذبذب سهم تويتر قليلاً يوم الخميس، لكنه ظل ثابتًا، عند حوالي 46 دولارًا، أقل بكثير من سعر عرض موسك، مما يشير إلى بعض التردد المحتمل بشأن الصفقة أو شكوك المستثمرين بشأن إتمامها.

ويمكن لمجلس الإدارة أيضًا أن يضع ما يسمى بـ"الحبة السامة"، وهو تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.