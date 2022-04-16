المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس عام 2015 يقدم اعتذاره ويطلب الصفح

باريس - (أ ش أ):

قدّم المتهم الرئيسي في قضية اعتداءات باريس الإرهابية عام 2015 بفرنسا "اعتذاره" لأسر الضحايا وطلب منهم "الصفح".

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، أن المتهم صلاح عبد السلام، إلى جانب 13 آخرين، يُحاكمون لتورطهم في هجمات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية والتي أودت بحياة 130 شخص.

وأضافت القناة أن عبد السلام قدّم "تعازيه" أيضاً لأسر الضحايا.

ويُشتبه في أن عبد السلام، البالغ من العمر 32 عاماً هو الناجي الوحيد من خلية تنظيم "داعش" الإرهابي التي نفذت الهجمات.