تجدد الاشتباكات مساء بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ):

تجددت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، مساء اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابا أصيب بالرصاص الحي في ساقه وآخر في قدمه فيما أصيب ثالث بحروق في يده عقب استهدافه بقنبلة صوت بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال في منطقة بيت عينون شرق محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة.

وأصيب عشرات آخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في المنطقة ومخيم العروب.

وفي محافظة نابلس الشمالية، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في منطقة بيت فوريك شرق المحافظة، ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيًا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لم تعرف هويته بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.

وشهدت قرية حوسان ومدينة بيت لحم، في الاتجاه الجنوبي من القدس، مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين، كما شهدت أريحا مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي، ولم يبلغ في هاتين المنطقتين عن إصابات.