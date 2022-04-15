Masrawy logo white

إعلان

زوجة عاهل الأردن تنشر أول صورة له بعد إجرائه جراحة بالعمود الفقري

09:45 م الجمعة 15 أبريل 2022
زوجة عاهل الأردن تنشر أول صورة له بعد إجرائه جراحة بالعمود الفقري

العاهل الأردني وقرينته

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أول صورة له بعد إجراؤه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وقالت الملكة رانيا في منشور على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الجمعة "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكراً لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء الماضي، نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وأوضح البيان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي، بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
رانيا العبدالله الملك عبدالله الثاني الأردن

الخبر التالى:

مسؤول أممي: الحوثيون يواصلون اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة بصنعاء
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| كواليس حلقة مقالب تسببت في ضبط مقدم "كريزي تاكسي"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا