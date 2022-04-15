زوجة عاهل الأردن تنشر أول صورة له بعد إجرائه جراحة بالعمود الفقري

وكالات:

نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أول صورة له بعد إجراؤه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وقالت الملكة رانيا في منشور على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الجمعة "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكراً لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء الماضي، نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وأوضح البيان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي، بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.