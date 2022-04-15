هاري وميجان يسجلان أول ظهور لهما في أوروبا منذ عامين

لندن - (د ب أ):

سجل دوق ودوقة ساسكس أول ظهور لهما معا في أوروبا منذ تنحيهما عن مهامهما الملكية في المملكة المتحدة قبل أكثر من عامين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن الزوجين وصلا إلى دورة ألعاب إنفيكتوس في لاهاي بهولندا اليوم الجمعة، بعد توقفهما في المملكة المتحدة لزيارة الملكة وأمير ويلز.

وبعد سفرهما جوا من منزلهما بالولايات المتحدة، زار الزوجان الملكة إليزابيث ثم التقيا بأمير ويلز في وندسور أمس الخميس .

وجاءت رحلة هاري وميجان إلى المملكة المتحدة بعد غياب الزوجين عن حفل تأبين دوق إدنبرة في لندن الشهر الماضي.