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إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا من الأقصى في وقت سابق اليوم

09:03 م الجمعة 15 أبريل 2022
إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا من الأقصى في وقت سابق اليوم

قوات الاحتلال بمحيط المسجد الاقصى

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رام الله - (أ ش أ):
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن الأطفال الذين اعتقلتهم بالمسجد الأقصى المبارك فجر وصباح اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنه تم الإفراج عن 18 طفلاً دون سن الـ 14 عامًا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم إلى معتقل "متسودات أدوميم" في قرية العيسوية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.

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