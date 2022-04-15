كوريا الشمالية تحيي ذكرى الميلاد الـ 110 لمؤسسها دون عرض عسكري

سول - (د ب أ):

نظمت كوريا الشمالية بمناسبة أهم عطلة وطنية اليوم الجمعة حدثا حاشدا إحياء للذكرى رقم 110 لميلاد "الرئيس الأبدي" كيم إيل سونج، لكن دون إظهار قوتها العسكرية، على الرغم من إجراء أكثر من عشر تجارب صاروخية هذا العام.

وأظهر التليفزيون الحكومي الآلاف من الشباب والفتيات يرتدون أزياء وطنية زاهية، ويرقصون بساحة بيونج يانج بوسط المدينة والتي سميت على اسم الزعيم المؤسس للبلاد.

واختتمت العطلة بعرض كبير للألعاب النارية تحت عنوان "يوم الشمس". ولم يتضح ما إذا كان كيم جونج أون الزعيم الأعلى الحالي وحفيد كيم إيل سونج، قد حضر العرض.

كان مراقبون من كوريا الجنوبية قد توقعوا أن تتميز الاحتفالات بإجراء المزيد من التجارب الصاروخية أو بتجربة نووية، في استعراض للقوة العسكرية للبلاد.

ولم يكن هناك أي مؤشر أيضا على إجراء تجارب على أسلحة أو عرض عسكري كبير، على الرغم من الاستعدادات التي أظهرتها صور الأقمار الصناعية لمثل هذا العرض قبل ذلك بيوم.