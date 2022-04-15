أوكرانيا: إجلاء أكثر من 2800 شخص من مناطق الصراع اليوم

كييف - (أ ش أ):

أكدت السلطات الأوكرانية إجلاء أكثر من 2800 شخص من مناطق النزاع في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية اليوم، إن رئاسة الوزراء الأوكرانية أكدت هذا العدد، حيث أضافت أنه يشمل أيضًا 363 شخصًا من مدينة ماريوبول تمكنوا من الذهاب بسيارة خاصة.

وأوضحت القناة أنه جرت محاولات أخرى لإجلاء أشخاص من 9 مناطق، اليوم الجمعة، بما في ذلك المدينة الساحلية الجنوبية بيرديانسك، لتؤكد أن 2864 شخصًا تمكنوا في نهاية اليوم من "الهروب من الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا".