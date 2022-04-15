مسؤول أمريكي: الطراد الروسي موسكفا غرق بعد إصابته بصاروخين أوكرانيين

وكالات:

أكد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تأكدت من أن الطراد الروسي "موسكفا" غرق بعد إصابته بصاروخين أوكرانيين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

غرقت البارجة الروسية موسكفا في البحر الأسود الخميس بسبب حريق عرضي حسب موسكو وبعد إصابتها بصاروخ أوكراني بحسب كييف، في انتكاسة كبيرة لروسيا تثير مخاوف من تصاعد النزاع بينما تتهم موسكو كييف بقصف قرى على أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس "أثناء سحب الطراد موسكفا إلى ميناء الوصول، فقدت السفينة استقرارها بسبب الأضرار التي لحقت بهيكلها في الحريق بعد انفجار الذخيرة". وأضافت أنه "في البحر الهائج غرقت السفينة".