Masrawy logo white

إعلان

روسيا تحقق في معطيات حول وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

05:38 م الجمعة 15 أبريل 2022
روسيا تحقق في معطيات حول وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية أنها تحقق حاليا في معطيات عن وجود مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات الأوكرانية، وذلك في إطار قضية جنائية تتعلق بمشاركة مرتزقة أجانب في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو - في تصريحات اليوم - "إن لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا".. مضيفة "أنه وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الصاروخية حيدت مفرزة من المرتزقة البولنديين يصل عددها إلى 30 شخصا في قرية (إيزيومسكي) بمنطقة خاركوف"، مشيرة إلى وجود تقارير أيضا عن مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وتابعت بيترينكو قائلة "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية تتعلق بتجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس".

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
مرتزقة روسيا أوكرانيا الحرب الروسية

الخبر التالى:

الهلال الأحمر: 224 إصابة في عموم فلسطين بينها 158 بالقدس
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر المبارك
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا