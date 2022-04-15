بابا الفاتيكان ينتقد التمييز بين اللاجئين من أوكرانيا والبلدان الأخرى

روما- (د ب أ):

أشار البابا فرنسيس الأول إلى أن العنصرية تكمن خلف حقيقة أن العديد من البلدان أبدت ترحيبها بشكل أكبر باللاجئين القادمين من أوكرانيا التي مزقتها الحرب من ترحيبها بغيرهم القادمين من أجزاء أخرى من العالم.



وقال البابا في حديثه إلى محطة "راي" التلفزيونية الإيطالية، إن الأضعف دائما ما يعاني أكثر من غيره في الحروب، مضيفا: "اللاجئون مقسمون، هناك درجة أولى ودرجة ثانية ، وذلك بحسب لون البشرة ، سواء كنت قادما من بلد متقدم أو آخر غير متقدم.



وأضاف البابا :"نحن عنصريون، وهذا شيء سيء".



وبحسب الأعداد التي رصدتها الأمم المتحدة، فإن أكثر من 7ر4 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ تعرضها للغزو الروسي في أواخر شهر فبراير الماضي.