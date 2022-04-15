كييف تنفي الهجوم على منطقة روسية

برلين- (د ب أ):

نفت وكالة الاستخبارات الأوكرانية "إس بي يو" إطلاق النار على منطقة روسية، مشيرة إلى أن اتهامات موسكو مزيفة، في منشور عبر موقع فيسبوك اليوم الجمعة.



وتشير الاستخبارات الاوكرانية إلى أن روسيا دبرت الحادث كعمل استفزازي، بعد يوم من إعلان موسكو أن كييف أصابت سبعة مدنيين، من بينهم طفل صغير، بينما كانت تقصف قرية في منطقة بريانسك غربي روسيا قرب الحدود الأوكرانية. وذكرت موسكو أن القوات الأوكرانية هاجمت المنطقة بالمروحيات.



ونشرت الاستخبارات الأوكرانية تسجيلات صوتية تسعى لإثبات زيف الاتهامات الروسية. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل في البداية.



وشكت روسيا مرارا من هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية قرب الحدود، وهددت مؤخرا بتكثيف القصف على كييف انتقاما لذلك .