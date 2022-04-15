الكرملين: تدمير الكتائب الأوكرانية على رأس أولوية موسكو

موسكو- (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تدمير الكتائب أوكرانية على رأس أولوية روسيا.

وشدد بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - على أن المهمة الرئيسية لموسكو تحرير أوكرانيا من هذه الكتائب القومية قبل كل شيء، لافتًا إلى أن العملية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدا، وسيتم تنفيذها دون شك.

وأشار بيسكوف إلى أن تلك الكتائب يتخذون من السكان المدنيين رهائن، ويطلقون النار على المنشآت الاجتماعية والبيوت.