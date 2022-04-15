Masrawy logo white

إعلان

الكرملين: تدمير الكتائب الأوكرانية على رأس أولوية موسكو

05:14 م الجمعة 15 أبريل 2022
الكرملين: تدمير الكتائب الأوكرانية على رأس أولوية موسكو

ديميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تدمير الكتائب أوكرانية على رأس أولوية روسيا.

وشدد بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - على أن المهمة الرئيسية لموسكو تحرير أوكرانيا من هذه الكتائب القومية قبل كل شيء، لافتًا إلى أن العملية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدا، وسيتم تنفيذها دون شك.

وأشار بيسكوف إلى أن تلك الكتائب يتخذون من السكان المدنيين رهائن، ويطلقون النار على المنشآت الاجتماعية والبيوت.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
دميتري بيسكوف الكتائب الأوكرانية الحرب الروسية أوكرانيا

الخبر التالى:

كييف تنفي الهجوم على منطقة روسية
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب..الجمعة 14 رمضان .. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا